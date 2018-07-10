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النقل: 1.2 مليار دولار تكلفة القطار الكهربائى.. ونسبة التسرب من المترو منعدمة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:43 م
النقل: 1.2 مليار دولار تكلفة القطار الكهربائى.. ونسبة التسرب من المترو منعدمة صورة أرشيفية
كتب محمود حسين
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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم الانتهاء من 4 محطات مترو على الخط الثالث وافتتاحها نهاية السنة الجارية 2018.

 

وتابع وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم: "هناك 4 محطات على الخط الثالث للمترو خلصوا بالكامل من محطة نادى الشمس إلى محطة المستشار عدلى منصور والكوربة، وافتتاحها نهاية السنة الحالية، بتكلفة حوالى 257 مليون يوورو، ستنقل هذه المحطات حوالى 250 ألف راكب إضافى على الخط الثالث".

 

وأوضح وزير النقل، أنه سيتم البدء فى مشروع القطار الكهربائى من محطة المستشار عدلى منصور والذى سيتوجه إلى العبور والسلام والروبيكى وبعض المناطق الأخرى، ويصل للعاصمة الإدارية، قائلا: "بدأنا حاليا نقل المرافق، وتكلفته حوالى مليار و200 مليون دولار، والقيادة السياسية منحتنا 30 شهرا للانتهاء من هذا المشروع".

 

واستطرد: "الخط الأول للمترو كان فيه حاجات كتير المفروض تتعمل من 30 و15 سنة،  لم تنتهى بسبب ضعف الماديات والإمكانيات، وذلك كان من أسباب زيادة سعر تذكرة المترو، والسنة اللى فاتت بدأنا فى ازدواج محطتى المرج ـ المرج الجديدة، بتكلفة حوالى 750 مليون جنيه، سننتهى منه قريبا، وأغلقنا محطة المرج الجديدة حتى يتفرغ المقاول الفرنسى 24 ساعة للعمل فيها، وسننتهى منه خلال شهر من بداية العام الدراسى".

 

وأكد الوزير أن نسب التسرب فى مترو الأنفاق تكاد تكون منعدمة، بعدما تم تغيير البوابات كلها تقريبا نحو 850 بوابة، واستبدالها ببوابات الكترونية، وذلك أدى إلى زيادة الاشتراكات، بعدما تم تخفيض الدعم على تذكرة المترو.

 

 

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