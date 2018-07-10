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الملك سلمان يعفو عن المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" من العقوبات العسكرية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:39 م
الملك سلمان يعفو عن المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" من العقوبات العسكرية التحالف العربى
أ ش أ
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أصدر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين فى عملية "إعادة الأمل" من العقوبات العسكرية و"المسلكية" الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد والضوابط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودى قرر ذلك تقديرا لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركين فى العملية من بطولات وتضحيات، ورغبته فى الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم، وبناءً على ما رفعه ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى هذا الشأن.


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