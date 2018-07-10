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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:47 ص
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المزروعى: لا يمكن تحميل أوبك وحدها مسؤولية جميع مشاكل قطاع النفط

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:22 ص
المزروعى: لا يمكن تحميل أوبك وحدها مسؤولية جميع مشاكل قطاع النفط رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" سهيل المزروعى
كالجارى (رويترز)
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دافع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" سهيل المزروعى اليوم الاثنين، عن المنظمة فى مواجهة مطالبات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الآونة الأخيرة بزيادة إنتاج النفط قائلا إنه لا ينبغى تحميل أوبك المسؤولية.

وأبلغ المزروعى رويترز فى مقابلة قائلا "لا يمكن تحميل أوبك وحدها مسؤولية جميع المشاكل التى تحدث فى قطاع النفط، لكننا فى الوقت ذاته متجاوبون فيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذناها فى اجتماعنا السابق فى يونيو"، وذلك فى إشارة إلى قرار بزيادة الإنتاج.

 


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