video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: إقامة موصلات 3 أبراج بخط غرب البرلس بالقوة الجبرية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:25 ص
الكهرباء: إقامة موصلات 3 أبراج بخط غرب البرلس بالقوة الجبرية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - أرشيفية
كتبت سارة الباز
إضافة تعليق

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2018 ، الذى يتضمن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام C 354 ، C 360، C 449  للخط الكهربائى مزدوج الدائرة غرب البرلس /سمنود/ شرق بنها جهد 500 ك. ف بمحافظتى الدقهلية والقليوبية.

وأشار القرار إلى إقامة الأبراج بالقوة الجبرية على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين المرفقين، ويشمل التنفيذ أعمال حفر القواعد الخرسانية لكل برج، أعمال الدكة الزلطية لكل برج، أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج، أعمال عزل القواعد بالبوتامين لكل برج، تركيب حديد الأبراج لكل برج، وأعمال شد الموصلات وتركيب العازلات لكل برج.الجريدة الرسمية (1)

الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (2)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (3)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (4)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (5)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (6)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (7)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (8)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (9)
الجريدة الرسمية 
الجريدة الرسمية (10)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (11)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (12)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (13)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (14)
الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية (15)
الجريدة الرسمية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير مشروع محطة كهرباء بنى سويف: انتهاء الأعمال خلال شهر بتكلفة 2 مليار يورو

كهرباء الإسكندرية: تقسيط قيمة تأمين الاستهلاك على الفاتورة بـ6.5 جنيه

بعد نشر اليوم السابع..فيديو..الكهرباء:مستعدون لنقل عمود الشرقية بالتنسيق مع المحليات

محمد شاكر

الكهرباء

توصيل الأبراج




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة