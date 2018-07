الكهرباء: إقامة موصلات 3 أبراج بخط غرب البرلس بالقوة الجبرية

كتبت سارة الباز

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة القرار الوزارى رقم 156 لسنة 2018 ، الذى يتضمن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام C 354 ، C 360، C 449 للخط الكهربائى مزدوج الدائرة غرب البرلس /سمنود/ شرق بنها جهد 500 ك. ف بمحافظتى الدقهلية والقليوبية.

وأشار القرار إلى إقامة الأبراج بالقوة الجبرية على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين المرفقين، ويشمل التنفيذ أعمال حفر القواعد الخرسانية لكل برج، أعمال الدكة الزلطية لكل برج، أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج، أعمال عزل القواعد بالبوتامين لكل برج، تركيب حديد الأبراج لكل برج، وأعمال شد الموصلات وتركيب العازلات لكل برج.

الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية



الجريدة الرسمية