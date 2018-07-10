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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:06 م
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القومى للمرأة يشارك بأعمال مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالرباط

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:37 م
القومى للمرأة يشارك بأعمال مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالرباط مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يشارك المجلس القومى للمرأة فى أعمال مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإقليمى، تحت عنوان "القيادة النسائية والمشاركة السياسية للمرأة ، والذى تنطلق أعماله على مدار اليوم وغدا 11 يوليو، فى العاصمة المغربية الرباط ، بمشاركة وفود من أربع دول هى المغرب وتونس والأردن فضلا عن الوفد المصرى.

وتمثل المجلس القومى للمرأة  النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس كنائبة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، كما يضم الوفد المصرى الدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى بالمجلس.

وخلال المؤتمر تلقى النائبة الدكتورة هبة هجرس كلمة المجلس القومي للمرأة والتى تتناول أوضاع مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بكافة أشكالها والجهود المبذولة لدعم هذه المشاركة والتطور الإيجابى فى حجم مشاركة المرأة سياسيا سواء كانت ناخبة أو مرشحة.

ويناقش المؤتمرعدة قضايا منها المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلى والاقليمى، وصوت وقدرات النساء المنتخبات والبرلمانيات و المرشحات فى المحليات، وتعزيز تمكين النساء عبر تدعيم الاطر التشريعية والدستورية، والقضاء على العنف والصور النمطية من أجل تعزيز القيادة السياسية للمرأة ، ودور الإعلام والمجتمع المدنى في دعم التمثيل السياسى للنساء.

 

 


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