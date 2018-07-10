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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:20 م
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العراق يمدد مهلة تقديم العطاءات فى مشروع مصفاة الكويت

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:47 م
العراق يمدد مهلة تقديم العطاءات فى مشروع مصفاة الكويت نفط _ أرشيفية
(رويترز)
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قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، إن بغداد مددت المهلة الممنوحة للشركات الأجنبية والمستثمرين لتقديم العطاءات فى مشروع بناء مصفاة طاقتها 100 ألف برميل يوميا فى الكويت، وأوضح بيان الوزارة أن آخر موعد لتقديم الطلبات للشركات الراغبة بالاستثمار أصبح الرابع من أكتوبر .

 

والمصفاة التى تقام جنوبى بغداد واحدة من عدة مشروعات لمعالجة الخام يطرحها العراق فى إطار خطه لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المنتجات البترولية، وأوضح البيان أن تنفيذ مشروع المصفاة سيكون بنموذج البناء والتملك والتشغيل أوالبناء والتشغيل ونقل الملكية.


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