الطب الشرعى: وفاة أطفال المريوطية نتيجة حروق واختناق ولا توجد سرقة أعضاء

كتب إبراهيم قاسم

كشف التقرير المبدئى للطب الشرعى حول حادث المريوطية، سبب وفاة الأطفال الثلاثة الذين عثرت الأجهزة الأمنية على جثثهم اليوم بجوار سور فيلا مهجورة بالمريوطية بالهرم، أنه ناتج عن حروق واختناق بدخان، ولا توجد أى جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء البشرية.

وأوضح التقرير أن الأطفال الثلاثة أعمارهم عام ونصف، وعامين، وخمس ونصف عام، مضيفا أنه جرى أخذ العينات اللازمة من الجثث لتحليلها.

وأشار التقرير إلى أن فريق الأطباء الشرعيين انتهى من التشريح، وثبت وصول ألسنة اللهب إلى أجساد الأطفال الثلاثة واختناقهم، مشيرا إلى أن السيناريو المتوقع أن الأطفال كانوا محتجزين داخل مكان ونشب حريق، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالنار والدخان.

ومن جانبه، شكّل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، فريق بحث مكون من العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد أمين مفتش المباحث الجنائية، والمقدم على عبد الكريم وكيل فرقة مباحث الغرب، والرائد محمد داود رئيس مباحث العمرانية والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية، لإجراء التحريات حول الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المجاورة لموقع الحادث وفحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، بأقسام الشرطة بالجيزة.

وانتهى الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد حسن خبيرا الأدلة الجنائية من إجراء معاينة لموقع الحادث، تمهيدا لتقديم تقرير مفصل للنيابة العامة وجهات التحقيق المشاركة فى جمع المعلومات.