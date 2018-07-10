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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:00 ص
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الصين والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرة الحزام والطريق

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:17 ص
الصين والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرة الحزام والطريق الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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وقع وزيرا خارجية الصين وانج يى، والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مذكرة تفاهم لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، مع توقيع اتفاق بشأن الإعفاء من التأشيرات لمن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الصينى - فى كلمة عقب توقيع مذكرة التفاهم - "إن الجانبين يتعين أن يواصلا الدعم القوى لكل منهما الآخر فى القضايا التى تتعلق بالمصالح الأساسية لكل منهما، وتعزيز التعاون البراجماتى فى إطار مبادرة الحزام والطريق".

ودعا إلى تحويل الرغبة فى التعاون إلى نتائج عملية لمصلحة الشعبين، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز التعاون مع البحرين فى إطار منتدى التعاون بين الصين والدول العربية.

ومن جهته، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة "إن البحرين تشيد بمبادرة الحزام والطريق وتدعمها، ومستعدة لتعزيز التعاون الشامل مع الصين والعلاقات الثنائية".

ويشارك وزير خارجية البحرين فى الاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية، والذى يعقد اليوم الثلاثاء فى بكين.

 


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