الصين تؤكد ثبات موقفها تجاه نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن موقف بكين من الملف الكورى الشمالى ثابت وإنها تتصرف بشكل مسؤول.

وأدلت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشون ينج بهذه التصريحات في إفادة دورية بعد أن أشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى أن الصين ربما تكون تتدخل فى المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال ترامب أمس الاثنين إن الصين ربما تسعى لإخراج الجهود الأمريكية الرامية لنزع السلاح النووى فى كوريا الشمالية عن مسارها، لكنه أكد ثقته في أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون سيلتزم باتفاق توصل إليه الطرفان الشهر الماضي.