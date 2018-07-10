video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة": 3 وفيات و 11 مصاب فى حادث انهيار داخل صومعة قمح غلال بالإسكندرية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:32 ص
"الصحة": 3 وفيات و 11 مصاب فى حادث انهيار داخل صومعة قمح غلال بالإسكندرية صومعه أرشيفية
كتب - وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 11 فى حادث انهيار قمح على العمال داخل صومعة غلال بمنطقة القبارى بمحافظة الإسكندرية.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تواصلت مع الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية، للتنسيق لنقل بعض الحالات التى تحتاج إلى جراحات دقيقة يجريها أساتذة من الجامعة.  

 

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، بالتوجه إلى المستشفيات للإطمئنان على المصابين، حيث أن "سليمان" متواجد الأن فى مستشفى شرق المدينة.

 

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بنقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، كونها مستشفى تخصصى، وتحتوى جميع التخصصات الطبية، ما عدا ٢ تم نقلهم الى مستشفى الجامعة بالإسكندرية.

 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ان الاصابات تراوحت ما بين اضطراب في الوعى واشتباة كسور فى العظام وكدمات وسحجات باماكن متفرقة في الجسد، واشتباة تجمع دموى بالرئتين، أما حالتى جامعة الاسكندرية فهم يعانون من كسور بالعمود الفقرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تنقل رجل مصاب للعلاج بمستشفى رأس التين

اخبار المحافظات

اخبار الاسكندريه

حادث صوامع الاسكندريه

حوادث




لا تفوتك
النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

الكنيسة القبطية تبدأ تطبيق لائحة الأحوال الشخصية الجديدة.. قضاة الكنيسة يفحصون ملفات المتضررين الأقباط من الزيجات الفاشلة فى مصر والمهجر.. ومطالب بتحديد مدة زمنية لإصدار قرارات الطلاق وتصاريح الزواج الثانى

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

رئيس قسم الزلازل بالقومى للبحوث: الاستعداد للهزات الأرضية يقلل خسائرها.. لدينا شبكة قومية من 70 محطة ترصد دبة النملة.. ويؤكد: مش أى واحد سريره يهتز وهو نايم يجرى على صفحات التواصل الاجتماعى ويكتب إن فيه زلزال

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

محمد إيهاب: الرئيس السيسي يكرم أبطال البحر المتوسط غداً

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

مؤمن زكريا: الأهلي رفض رحيلى.. وجاهزون لمباراتى «تاونشيب» بدورى الأبطال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة