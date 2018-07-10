"الصحة": 3 وفيات و 11 مصاب فى حادث انهيار داخل صومعة قمح غلال بالإسكندرية

كتب - وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 11 فى حادث انهيار قمح على العمال داخل صومعة غلال بمنطقة القبارى بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تواصلت مع الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الاسكندرية، للتنسيق لنقل بعض الحالات التى تحتاج إلى جراحات دقيقة يجريها أساتذة من الجامعة.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان، الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، بالتوجه إلى المستشفيات للإطمئنان على المصابين، حيث أن "سليمان" متواجد الأن فى مستشفى شرق المدينة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بنقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة، كونها مستشفى تخصصى، وتحتوى جميع التخصصات الطبية، ما عدا ٢ تم نقلهم الى مستشفى الجامعة بالإسكندرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ان الاصابات تراوحت ما بين اضطراب في الوعى واشتباة كسور فى العظام وكدمات وسحجات باماكن متفرقة في الجسد، واشتباة تجمع دموى بالرئتين، أما حالتى جامعة الاسكندرية فهم يعانون من كسور بالعمود الفقرى.