السيطرة على حريق نشب داخل مصنع أسمنت بجهينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بالظهير الصحراوى دائرة مركز جهينة دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بنشوب حريق بالشدة الخشبية الموجودة بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بجهينة .

بالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بشدة خشبية داخل صومعة " تحت الإنشاء " بالمصنع المشار إليه وتم السيطرة علي الحريق وإخماده

وببسؤال عماد رحيم إبراهيم 73 سنة مهندس مدني ومدير موقع العمل ويقيم الوايلي القاهرة قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق تطاير شرر نتيجة أعمال اللحام، ونفي الشبهة الجنائية ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات في احتراق الشدة الخشبية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2185 إداري المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.