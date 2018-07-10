السجن المشدد 6 سنوات لتاجرى مخدرات يبيعان الهيروين لطلبة الجامعات بالمقطم

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح، وهشام محمود، وأحمد الغندور، بسكرتارية سيد نجاح، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاملين؛ بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين.

تعود أحداث الواقعة بورورد معلومات الى مباحث قسم شرطة المقطم، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مسحوق الهيروين المخدر، وقيامهما ببيع وتوزيع تلك المواد على طلبة المدارس والجامعات.

تبين من التحريات قيام لمتهمين بمزاولة نشاطهما الإجرامى بمنطقة المفارق بجوار الحديقة، وبالتوجه للمكان المشار إليه، تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على 20 لفافة لمسحوق الهيروين، ومبلغ مالى قدره 700 جنيه، وسلاح أبيض عبارة عن «نصل معدني».

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح للدفاع عن تجارتهما الآثمة، وأضافا أنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على طلاب المدارس والجامعات، وأنهما يقومان بجلب تلك المخدرات من منطقة السحر والجمال ثم تقطيعها وتوزيعها على زبائنهما من المتعاطين بشكل يومى فى نفس المكان.