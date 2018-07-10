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الزعيم الكورى الشمالى يرسل رسالة شخصية إلى رئيس كوبا الجديد

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:25 ص
الزعيم الكورى الشمالى يرسل رسالة شخصية إلى رئيس كوبا الجديد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
بيونج يانج (أ ش أ)
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أفادت وسائل إعلام رسمية فى كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن مسئولا رفيع المستوى نقل رسالة شخصية من الزعيم كيم جونج أون إلى رئيس كوبا المنتخب.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى رى سو يونج قدم رسالة شفهية يوم السبت الماضى، إلى ميجيل دياز كانيل، الذى تم اختياره رئيسا جديدا لكوبا فى أبريل الماضى خلفا لراؤول كاسترو.

وقالت الوكالة "إن الزعيم الكوبى أعرب عن شكره العميق، وطلب من رى نقل "تحية قلبية" إلى كيم".. موضحة أن الجانبين ناقشا تطوير العلاقات التقليدية بين الحزبين والبلدين فى "أجواء ودية".

جدير بالذكر أن يذكر أن نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى ظل يقود وفد الشمال منذ بداية الأسبوع الماضي.. وفى وقت سابق كان قد نقل رسالة الزعيم كيم الشخصية إلى راؤول كاسترو.

 


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رئيس كوبا

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