"الزراعة": 120 ألف فدان زيادة بمساحات القطن المزروعة عن العام الماضى

كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمى لشئون المديريات الزراعية التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن الانتهاء من موسم زراعات القطن، وأوضح التقرير الذى حصل لـ "اليوم السابع"، على نسخه منه ارتفاع المساحات المنزرعة من المحصول إلى 33686 فدانا، مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت 216 ألف فدان، أى بزيادة 120 ألف فدان .

وقال الدكتورعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك حملات مرورية مكثفة مستمرة على جميع الزراعات الصيفية وخاصة محصول القطن، للوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج خاصة بعد زيادة مساحات المحصول، وحل مشاكل جميع المزارعين التى تواجههم بمحافظات الجمهورية.

وقال الدكتورعادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إن التعاقدات على المحصول قبل الزراعة ساهمت فى رفع مساحات القطن المصرى لعودتة لعرشة من جديدة ،بالاضافة الى نشر الاصناف الجديدة مبكرة النضج وعالية الانتاجية ، موضحا أن وزارة الزراعة حريصة على عودة القطن المصرى الى عرشة مرة اخرى،والتوسع فى المساحات المنزرعة خلال الاعوام المقبلة،ورفع كفاءة وإنتاجية زراعتة فى مصر بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة.