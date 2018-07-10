video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" توضح حقيقة انتقال فيروس جلد الماشية العقدى للإنسان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 12:00 م
"الزراعة" توضح حقيقة انتقال فيروس جلد الماشية العقدى للإنسان ارشيفية - الزراعة
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتقال عدوى فيروس الجلد العقدي الذى يصيب الماشية للإنسان، تواصل المركز  مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً على أنه لا يمكن انتقال الفيروس للإنسان بأى شكل من الأشكال، حيث تقوم الوزارة بحملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس في المحافظات المصابة.
 
وأوضحت الوزارة، أن انتشار الفيروس الجلد العقدى جاء نتيجة لانتشار الناموس والحشرات في مناطق البرك الراكدة، فضلًا عن تحمل الفيروس درجات الحرارة العالية، ونقل الماشية من محافظة إلى أخرى.
 
وأكدت الوزارة على أنه تم رفع درجات التأهب القصوى بالوزارة، ووحدات الطب البيطرى فى المحافظات، لتتبع الفيروس والقضاء عليه، مُطالبةً الجهات المحلية بالتعاون مع الوزارة، للحد من انتشار الفيروس.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تنفى تحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة

التموين: لا صحة لضبط 45 ألف طن من القمح الروسى الفاسد بإحدى شحناتها

الحكومة:لا صحة لطرح أرز صينى مسرطن ومصنع من البلاستيك فى الأسواق

الجلد العقدى

معلومات مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

تقرير الشائعات




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة