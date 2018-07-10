"الزراعة" توضح حقيقة انتقال فيروس جلد الماشية العقدى للإنسان

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتقال عدوى فيروس الجلد العقدي الذى يصيب الماشية للإنسان، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً على أنه لا يمكن انتقال الفيروس للإنسان بأى شكل من الأشكال، حيث تقوم الوزارة بحملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس في المحافظات المصابة.

وأوضحت الوزارة، أن انتشار الفيروس الجلد العقدى جاء نتيجة لانتشار الناموس والحشرات في مناطق البرك الراكدة، فضلًا عن تحمل الفيروس درجات الحرارة العالية، ونقل الماشية من محافظة إلى أخرى.

وأكدت الوزارة على أنه تم رفع درجات التأهب القصوى بالوزارة، ووحدات الطب البيطرى فى المحافظات، لتتبع الفيروس والقضاء عليه، مُطالبةً الجهات المحلية بالتعاون مع الوزارة، للحد من انتشار الفيروس.