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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:00 ص
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الزراعة: استمرار الحملات المرورية على المحاصيل الصيفية وحل مشاكل الفلاحين

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:00 ص
الزراعة: استمرار الحملات المرورية على المحاصيل الصيفية وحل مشاكل الفلاحين مكافحة الآفات الزراعية - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات مرورية مستمرة على جميع الزراعات الصيفية، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج، وحل مشاكل جميع المزارعين التى تواجههم بمحافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الخدمات والمتابعة، أنه بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك لجان مشكلة من قبل مكافحة الآفات الزراعية، ومديريات الزراعة، والمحاصيل البستانية بمختلف المحافظات بضرورة تكثيف المرور على جميع المحاصيل الزراعية وحل جميع المشاكل التى تواجه المزارعين، والاستماع إلى مشاكل المزارعين وآليات الحل بالتعاون مع الوزارة وتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات.

 ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس مكافحة الآفات الزراعية، إن هناك لجان تواصل حملاتها على زراعات محصول القطن لمكافحة الآفات خاصة بعد ارتفاع المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج، موضحًا أنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج لمكافحة آفة القطن لجميع المساحات المنزرعة، وذلك ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج.


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