الرئيس السيسى: الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة القادمة، وما تتضمنه من مشروعات في محوري عمل الوزارة الأساسيين، بما يساهم في تطبيق منظومة لتطوير قدرات الشباب وفق أحدث المعايير، ويتيح استغلال طاقات الشباب وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات على النحو الأمثل، فضلاً عن دعم المنظومة الرياضية لتحقيق إنجازات تليق بمكانة مصر إقليمياً ودولياً، على أن يكون هدف المرحلة القادمة هو الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، والذي يمس قطاع هام وعريض في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تضع الشباب على رأس أولوياتها فهم عماد المستقبل وصمام أمن الوطن.

ووجه الرئيس بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة، ومشدداً سيادته على ضرورة الاستفادة مما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.

كما وجه بوضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي.

ووجه الرئيس بتطوير منطقة استاد القاهرة وفقاً لأحدث التصميمات العالمية، على ألا يكون الهدف هو تطوير المنشآت الرياضية فقط بالمنطقة، بل وإقامة منشآت خدمية ومتنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يمكن استغلالها على مدار العام.

كما كلف الرئيس بإعداد تصور متكامل يهدف إلى إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، وذلك اتساقاً مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، بما فيها شبكة الطرق والمحاور الجديدة التي تم تشييدها، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجيستية وتنظيمية حديثة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى راقٍ ومتطور بين جموع الشعب المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الشباب والرياضة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الشباب والرياضة، والتي تتم وفق تخطيط استراتيجي على مختلف المستويات، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والأندية الرياضية، فضلاً عن الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال عام 2021، بما يتضمنه ذلك من بنية تحتية ومنشآت لتنظيم هذا الحدث العالمي بصورة تليق بمكانة مصر.

واستعرض "صبحي" عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها أو افتتاحها قريباً في هذا القطاع مثل المدن الرياضية الجديدة والصالات المغطاة والملاعب وحمامات السباحة الجاري الانتهاء منها في عدد من المحافظات، فضلاً عن مشروع تطوير مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، ومشروع استغلال الساحات الشعبية وتطويرها لتصبح مراكز للخدمة المجتمعية، ومشروع تطوير منطقة استاد القاهرة ليصبح مجمعاً رياضياً متكاملاً، فضلاً عن مشروع لاختيار المواهب الواعدة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومشروع الألف محترف في كرة القدم كنموذج يمكن تعميمه على باقي الرياضات.







