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الرئاسة: السيسى وجه بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:10 م
الرئاسة: السيسى وجه بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة الرئيس السيسي ووزير الرياضة
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه وزير الشباب والرياضة بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة فى الفئة العمرية الصغيرة والشابة فى كل ربوع محافظات مصر، وذلك بالتنسيق مع قطاعى المدارس والجامعات وباشتراك أدوات المنظومة الرياضية فى الدولة والأندية ومراكز الشباب، آخذا فى الاعتبار القاعدة الشبابية العريضة التى تزخر بها الدولة مما يعظم من فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة التى إذا ما تم رعايتها وصقلها على النحو الأمثل فنيا وصحيا وذهنيا تستطيع المنافسة والتميز على المستوى العالمى.
 
 
جاء ذلك فى تصريح صحفى للمتحدث باسم الرئاسة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

السفير بسام راضي

الشباب

الرياضة




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