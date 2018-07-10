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الداخلية: فيديو تجاوز رجل شرطة بحق سائق قديم.. واتخذت الإجراءات فى وقتها

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:18 م
الداخلية: فيديو تجاوز رجل شرطة بحق سائق قديم.. واتخذت الإجراءات فى وقتها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أنه تلاحظ قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعى ببث مقطع فيديو مصور، يظهر خلاله أحد رجال الشرطة أثناء التجاوز ضد أحد سائقى سيارات الأجرة بمحافظة الإسكندرية، وتكبيله بالقيد الحديدى بالسيارة خاصة السائق .

 
وأضاف المصدر، أنه بالفحص تبين أن المقطع خاص بواقعة حدثت بتاريخ 23 يناير 2015 ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية قبل الواقعة فى حينه ، موضحا، أن مثل تلك الشائعات دأبت بعض المواقع على ترويجها  للإيحاء بوقوعها فى الفترة الحالية بهدف إثارة البلبل.

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