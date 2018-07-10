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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:30 م
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الداخلية تداهم دشنا ونجع حمادى وتضبط 5 آلاف هارب من أحكام قضائية

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:09 م
الداخلية تداهم دشنا ونجع حمادى وتضبط 5 آلاف هارب من أحكام قضائية استنفار أمنى-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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اقتحمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية بعض البؤر الإجرامية لاستهداف العناصر الإجرامية ببعض القرى بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا .

 

ونجح قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن قنا فى ضبط " 26 قطعة سلاح نارى و3 قضايا مخدرات و46 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 5851 حكما قضائيا".

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب استهداف الخصومات الثأرية.


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