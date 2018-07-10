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الخارجية: مصر تستضيف ملايين اللاجئين والدول النامية تتحمل عبئا كبيرا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:31 م
الخارجية: مصر تستضيف ملايين اللاجئين والدول النامية تتحمل عبئا كبيرا السفير إيهاب فوزى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى
كتب سمير حسنى
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قال السفير إيهاب فوزى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، إن الدول التى تمتلك أقل الموارد هى التى تتحمل العبء الأكبر من استضافة اللاجئين، حيث يقيم 34% من لاجئى العالم فى الدول النامية، وهو ما يتطلب عدالة أكثر فى تقاسم الأعباء والمسئوليات بين الدول النامية والدول المانحة.

 

وأضاف مساعد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى، لإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين، أن مصر دائما ملاذا آمنا للذين يسعون إلى الحماية ومقصد للجوء من الدول المجاورة، مشددا على أن مصر تتخذ موقفا ثابتا من عدم إقامة معسكرات للاجئين وعدم عزلهم عن الشعب المصرى واستيعابهم فى المجتمع قدر الإمكانيات المتاحة.

 

وكشف مساعد وزير الخارجية عن أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى مصر، يصل إلى أكثر من 230 ألف شخص، أما إجمالى عدد اللاجئين غير المسجلين فيصل إلى عدة ملايين تضم 63 جنسية من سوريا والسودان وإثيوبيا وإريتريا.

 


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