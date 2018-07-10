الحكومة:لا صحة لطرح أرز صينى مسرطن ومصنع من البلاستيك فى الأسواق

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول طرح وزارة التموين أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق والذي تطرحه الوزارة هو أرز محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.

وشددت الوزارة على أن بعض المنتفعين والهادفين إلى إغراق البلاد في الأزمات هم من قاموا بإطلاق شائعة طرح وزارة التموين لأرز صيني مسرطن ومُصنع من البلاستيك وهو ما يتنافى مع الواقع تماماً، كما أضافت الوزارة أنها تقوم بسحب عينات من جميع السلع الغذائية باستمرار وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأن الوزارة دائماً تعمل تحت شعار سلامة غذاء المواطن خط أحمر.

كما أوضحت الوزارة أن كميات الأرز المصري متوفرة حتى بداية حصاد أرز الشعير في سبتمبر القادم.