الجيزة ترفع 2000 متر مكعب مخلفات هدم من المريوطية والوراق

كتب إبراهيم سالم

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالعديد من حملات النظافة لرفع كل أنواع المخلفات والتراكمات ونواتج الهدم إستهدفت الحملات طريق المريوطية ونفق الغاز بالوراق أسفل الطريق الدائرى، وذلك فى إطار جهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة النظافة العامة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إنه تم تنفيذ حملة بطريق المريوطية بنطاق أحياء الهرم والعمرانية ورفع المخلفات الموجودة على جانبى الطريق إنطلاقاً من الاهمية القصوى للطريق والمؤدى إلى العديد من المناطق السياحية ونجحت الحملة فى رفع 900م مكعب مخلفات هدم واتربه .

وأضاف انه تم تكليف رؤساء الأحياء المختصة بالحفاظ على المساحات التى تم نظافتها وضبط أى سيارات تقوم بإلقاء المخلفات والتحفظ عليها وتوقيع غرامات رادعة على أصحابها .

كما تم تنفيذ حملة اخرى بنفق الغاز بالوراق تم خلالها رفع أكثر من 1000م مكعب حيث يقوم بعض المخالفين بإلقاء المخلفات داخل النفق بما يؤثر على الحركة المرورية وقامت الهيئة برفع كافة أنواع التراكمات.