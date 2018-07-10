التموين: إطلاق المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتحركة بتمويل 160 مليون

كتب مدحت وهبة

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى توقيع عقد المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة، بقيمة 160 مليون جنية مصرى لتمويل 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة وتوفر 2000 فرصة عمل دائمة وتستخدم هذه السيارات فى توفير وبيع السلع الاستهلاكية الغذائية، فى الأماكن الأكثر احتياجا بهدف توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية لتوفير فرص العمل للشباب.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سبق وتم تنفيذ تنفيذ "5 " مراحل متتالية بتمويل قدره 60 مليون جنيه مصرى نفذ خلالها 2415 مشروع "سيارة " موزعة على جميع محافظات الجمهورية وفرت 7245 فرصة عمل مباشرة فى مختلف الأنشطة التجارية ومع افتتاح المرحلة السادسة يصل إجمالى تكاليف المشروع 160 مليون جنية مصرى، كما تم توريد الـ 1000 سيارة "حمولة 1 طن ربع نقل" للمرحلة السادسة من مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بين كل من الجهاز التنفيذي لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة والتابع لوزارة التموين وشركة مودرن موتورز، وفى هذا الإطار تم وضع كراسة مواصفات فنية وشروط للسيارات محل التعاقد من خلال المختصين فى هندسة السيارات وقد تم طرح مناقصة عامة للتوريد وتم اختيار شركة مودرن موتورز.

كما سيتم يتم تحديد الأماكن الأكثر احتياجا بناء على الدراسات الاقتصادية وتوزيع السكان وسيتم تسليم هذه السيارات للشباب المستفيد من المشروع والمنطبق عليهم الشروط طبقا لقوائم الانتظار السابقة وبناء على القواعد المعمول بها في هذا المشروع، وسيتم تدبير وتوفير الاحتياجات من السلع الاستهلاكية الغذائية لهذه السيارات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وفقاً للاتفاق الذى تم توقيعه ايضاً اليوم بين الشركة القابضة والجهاز التنفيذى لمشروع المنافذ التسويقية المتنقلة.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن هذا المشروع يشكل منظومة من التعاون بين جميع الجهات الحكومية لتقديم كافة أنواع الدعم للشباب الحاصل على تلك السيارات وأن هذا المشروع يأتى فى إطار دعم وتنمية المشروعات الصغيرة للمساهمة فى جهود الدولة الرامية إلى إيجاد فرص عمل جديدة ورفع مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك شارك بجمع فروعه لتسهيل الإجراءات المطلوبة للمواطنين نظرا لأهمية المشروع، كما أن تلك السيارات الحديثة سوف تساعد آلاف الأسر على الحصول على مختلف احتياجاتها بشكل صحى وآمن بالقرب من أماكن إقامتها.