video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية اليوم.. وترجيحات باعتمادها الخميس

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:42 م
"التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية اليوم.. وترجيحات باعتمادها الخميس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكنترولات انتهت اليوم الثلاثاء، من مراجعة وتجميع ورصد نتيجة الثانوية العامة، وتحديد الأوائل فى كل كنترول، كما أن لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية تقوم بطباعة الاستمارات المؤمنة وتجميع النتائج.

وقالت الوزارة، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة كبيرة يوم الخميس، وتحديد موعد إعلانها مساء اليوم مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لاعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل.

وأوضحت أن أسماء الأوائل من المقرر أن تعتمد غدا الأربعاء على أن تعلن النتيجة خلال 48 ساعة، والخميس المقبل هو الميعاد المؤكد لإعلانها رسميا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم: كنترولات الثانوية العامة تبدأ اليوم مراجعة نتائج الطلاب

موعد نتيجة الثانوية العامة 2018.. إعلانها خلال يومين

التربية والتعليم

الثانوية العامة

اخبار الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2018

اخبار التعليم

اخبار مصر

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2018




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة