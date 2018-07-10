"التعليم" تحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية اليوم.. وترجيحات باعتمادها الخميس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكنترولات انتهت اليوم الثلاثاء، من مراجعة وتجميع ورصد نتيجة الثانوية العامة، وتحديد الأوائل فى كل كنترول، كما أن لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية تقوم بطباعة الاستمارات المؤمنة وتجميع النتائج.

وقالت الوزارة، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بنسبة كبيرة يوم الخميس، وتحديد موعد إعلانها مساء اليوم مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم لاعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل.

وأوضحت أن أسماء الأوائل من المقرر أن تعتمد غدا الأربعاء على أن تعلن النتيجة خلال 48 ساعة، والخميس المقبل هو الميعاد المؤكد لإعلانها رسميا.