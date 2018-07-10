التعليم العالى: اتفاقية لاستحداث برنامج لتشغيل الفنادق بـ"سياحة حلوان"

كتب – وائل ربيعى

شهد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة حلوان، ومجموعة ماريوت العالمية، وجمعية التطوير والتنمية المهنية؛ بهدف استحداث برنامج أكاديمى جديد بكلية السياحة والفنادق بالجامعة حول إدارة وتشغيل الفنادق بنظام التعليم التبادلى، بحضور د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و أرنى سرنسون الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ماريوت العالمية، ومحمد فاروق حفيظ رئيس جمعية التطوير والتنمية المهنية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفى مستهل كلمته، أشار الوزير إلى أن إطلاق برنامج إدارة وتشغيل الفنادق بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان يتفق مع استراتيجية وزارة التعليم العالى بما يحقق الجودة والمعايير العالمية التى يتطلبها سوق العمل، موضحاً أن الحكومة المصرية تشجع إقامة أى تعاون دولى بناء فى مجال التعليم العالى سواء على هيئة برامج مشتركة أو إنشاء أفرع لجامعات دولية كالتى يتم إنشاؤها حالياً فى العاصمة الإدارية الجديدة أو فى المدن الجديدة مثل مدينة العلمين.

وأكد د. عبد الغفار على دعم وتشجيع البرامج الجديدة التى تستهدف توفير المهارات والطاقات اللازمة لسوق العمل؛ بهدف التصدى لمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم إطلاق وتنفيذ البرامج الجديدة بالجامعات المصرية، موضحًا أن هذا النوع من البرامج يوفر فرص عمل للطلاب بجانب الدراسة، ويؤهل خريجين وكوادر مدربة جيداً للعمل داخل مصر وخارجها وفقا للمستويات العالمية.

وأضاف الوزير أن جامعة حلوان تعد رائدة فى تدريس هذا النوع من البرامج التعليمية الناتجة عن التعاون المثمر بين المجتمع الجامعى والصناعة، مشيراً إلى النجاح الكبير الذى شهده برنامج إدارة وتشغيل المطاعم، متمنياً نجاح برنامج إدارة وتشغيل الفنادق فى تحقيق أهدافه.

وتنص الاتفاقية على أن البرنامج يُقدم باللغة الإنجليزية، ويتكون من 8 فصول دراسية بنظام النقاط المعتمدة، حيث يدرس الطالب بالكلية الفصل الدراسى الأول والثانى، ويتخللها دورات تدريبية مقدمة من جمعية التطوير والتنمية المهنية، ويتبع ذلك الدراسة بباقى الفصول الدراسية بنظام التعليم التبادلى، حيث يلتحق الطالب بداية من الفصل الدراسى الثالث ببرنامج تدريبى بأحد فنادق ماريوت تحت إشراف الكلية، وتتحمل فنادق ماريوت كافة المصاريف الدراسية للطلاب، كما يحصل الطالب أثناء فترة التدريب العملى على مكافأة شهرية، ولخريجين البرنامج الأولوية فى التعيين بمختلف فنادق ماريوت.

من جانبه أشار د. ماجد نجم إلى أن جامعة حلوان تعد من أنجح الجامعات فى مصر فى إقامة برامج دولية مشتركة وخاصة فى السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار النجاح الكبير الذى حققته برامج التعليم التبادلى التى تقدمها الكلية فى مجال إدارة وتشغيل المطاعم بالتعاون مع أكبر مجموعات مطاعم الوجبات السريعة فى مصر، موضحاً أن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين على مستوى متميز من الناحية الأكاديمية فى التأهيل الفندقى، مع إكسابهم المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع مجموعة ماريوت العالمية.

وأعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات ماريوت العالمية، عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة حلوان، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات المادية والبشرية للتطوير فى مجال الإدارة الفندقية.

وأكد رئيس جمعية التطوير والتنمية المهنية، أن الجمعية سوف تتولى تقديم برامج المهارات الحياتية التى تهدف إلى بناء القدرات القيادية والمهارات السلوكية وتنمية الشخصية لدى الطلاب المشاركين فى البرنامج.

وقع الاتفاقية عن جامعة حلوان د. ماجد نجم رئيس الجامعة، وعن مجموعة شركات ماريوت العالمية أرنى سرنسون الرئيس التنفيذى للمجموعة، وعن جمعية التطوير والتنمية المهنية محمد فاروق حفيظ رئيس الجمعية.

شهد مراسم التوقيع ألكس كيرياكيدز الرئيس والمدير الإدارى لمجموعة ماريوت العالمية بإفريقيا والشــرق الأوســـــط، وديفيد ليمان الرئيس التنفيذى للموارد البشرية لمجموعة ماريوت العالمية بإفريقيا والشرق الأوسط.