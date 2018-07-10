التجارة الصينية تعلن عن إجراءات لتخفيف تأثير "الاحتكاكات التجارية" مع أمريكا

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من تأثير "الاحتكاكات التجارية الصينية - الأمريكية" على الشركات.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج - فى تصريحات له - "إن الصين راعت تماما إمكانية الاستعاضة عن البضائع المستوردة، وأيضا التأثيرات الشاملة على التجارة والاستثمار لدى وضعها لقائمة المنتجات الأمريكية التى ستخضع للإجراءات الصينية المضادة".

وأضاف أن الصين ستتخذ كذلك عددا من الإجراءات، من بينها التقييم المستمر للتأثيرات على الشركات فى المجالات المختلفة، واستخدام عائدات الضرائب الجديدة نتيجة الإجراءات المضادة بشكل أساسى لتخفيف الآثار السلبية على الشركات وموظفيها، وتشجيع الشركات على تعديل هيكل الاستيراد وزيادة واردات المنتجات الزراعية، مثل فول الصويا ووجبات فول الصويا والمنتجات المائية والسيارات من بلدان ومناطق أخرى.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز تنفيذ التوجيهات، التى أصدرها مجلس الدولة الصينى فى 15 يونيو الماضي، بشأن الاستغلال النشط والفعال للاستثمار الأجنبى وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة من أجل تدعيم حماية مصالح الشركات وخلق بيئة استثمارية أفضل.

وأوضح قاو فنج أنه بالنسبة للشركات، التى تأثرت بشدة من الاحتكاكات الأخيرة، فإن وزارة التجارة توصى بأن تبلغ هذه الشركات الإدارات الحكومية المحلية عن مدى تأثرهم.