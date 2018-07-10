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البنتاجون: قرار ترامب إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع سول سيوفر 14 مليون دولار

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:00 ص
البنتاجون: قرار ترامب إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع سول سيوفر 14 مليون دولار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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قدّرت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين، إن قرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية سيوفر نحو 14 مليون دولار على البلاد.

وكان من المفترض ان تنظم المناورات السنوية المعروفة باسم "اولتشى فريدوم غارديان" خلال أغسطس المقبل لكنها ألغيت الى أجل غير مسمى بعد القمة التاريخية فى يونيو الماضى بين ترامب والزعيم الكورى الشمإلى كيم جونغ اون حول نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وصرح ترامب آنذاك "سنوقف المناورات العسكرية ما سيتيح لنا توفير مبالغ طائلة إلا إذا لاحظنا أن المفاوضات المستقبلية لا تتم كما يجب"، موضحا "أننا ندفع ملايين وملايين الدولارات ثمنا للطائرات وكل هذا".

ولم يوضح متحدث باسم البنتاجون هو الكولونيل روب مانينج كيف قامت الوزارة بالعملية الحسابية فالمناورات جزء من الميزانية العسكرية للولايات المتحدة والتى تبلغ 700 مليار دولار.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 28500 عسكرى فى كوريا الجنوبية وتنظم بشكل دورى عمليات تدريب مشتركة مع القوات الكورية الجنوبية.

وكان من المفترض أن يشارك نحو 17500 جندى أمريكى فى مناورات "أولتشى فريدون جارديان" على مدى أسبوعين. كما تشمل المناورات تدريب محاكاة للقيادة على الكمبيوتر تندد به بيونج يانج على أنه تدريب على غزو لأراضيها.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت العام الماضى 4 صواريخ بالستية بالقرب من اليابان.

وتعرض قرار ترامب بوقف المناورات للانتقاد إذ يقول معارضوه أن الرئيس الأمريكى تسرع بالاستجابة لمطالب الشمال قبل أن يحصل على التزام ملموس من بيونج يانج بأنها ستنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

 


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