video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان التونسى: المحاولات اليائسة للإرهاب لن تزيدنا إلا إصرارا على اجتثاثه

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:28 م
البرلمان التونسى: المحاولات اليائسة للإرهاب لن تزيدنا إلا إصرارا على اجتثاثه البرلمان التونسى
أ ش أ
إضافة تعليق

نعى مجلس نواب الشعب التونسى شهداء المؤسسة الأمنية من أعوان الحرس الوطنى الذين ضحوا بدمائهم فداء للوطن على إثر العملية الجبانة الأخيرة للعصابات الإرهابية والإجرامية، مؤكدا أن مخططاتها لن تجد موطيء قدم على تراب تونس.

وجدّد المجلس، فى بيان اليوم الثلاثاء، تأكيده الراسخ على الوقوف إلى جانب المؤسستين العسكرية والأمنية الثابتتين فى الذود عن الوطن وحرمته وكرامة شعبه، وعلى أن مثل هذه المحاولات اليائسة لن تزيد مؤسسات الدولة إلا إصرارا على اجتثاث الإرهاب واستئصاله.


وتابع "إذ دعا المجلس أطياف الشعب التونسى كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية وإلى التكاتف والتمسّك بأواصر الوحدة الوطنية وتوطيدها وتمتينها فى ظل التحديات الراهنة، فإنه أكد مجدّدا مواصلة الاضطلاع بدوره كاملا فى تعزيز إمكانيات المؤسستين العسكرية والأمنية على جميع المستويات".


كان 9 من أفراد الحرس الوطنى التونسى بمدينة "غار الدماء" بولاية جندوبة شمال غرب البلاد لقوا مصرعهم، الأحد الماضى، فى كمين نصبته مجموعة إرهابية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد عرضها لأول مرة فى تونس.. حكاية أوبرا عايدة والخديوى إسماعيل

وزير داخلية تونس: الوضع الأمنى تحت السيطرة والمناطق السياحية مؤمنة

صندوق النقد الدولى: تعافى نسب النمو فى تونس وتوصيات بالإسراع ببعض الإجراءات

السكك الحديدية التونسية تفتح تحقيقًا فى حادث اصطدام بين قطار وسيارة

مجلس الأمن القومى التونسى يجتمع لبحث عملية عين سلطان الإرهابية

البرلمان التونسى

تونس

أخبار عربية

الإرهاب




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة