البحرين ترحب بقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف "سرايا الأشتر" كمنظمة إرهابية

أ ش أ

‎ رحبت مملكة البحرين بقرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف ما يسمى "سرايا الأشتر" كمنظمة إرهابية، وأعربت عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على هذه الخطوة التى تعكس الحرص على أمن واستقرار مملكة البحرين وتجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن دعم الحلفاء المستمر عبر الإعلان عن الجماعات الإرهابية من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار والأمن الدوليين.

وشددت مملكة البحرين وفقا لوكالة الأنباء البحرينية على أن "سرايا الأشتر" من بين العديد من الجماعات المسلحة التى تتلقى دعمًا واسعًا من إيران حيث يشمل هذا الدعم نقل الأموال والأسلحة والمتفجرات، والتدريب فى معسكرات الحرس الثورى الإيرانى، وأنها أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء وأفراد الأمن وتسببت فى إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.



وأكدت مملكة البحرين التزامها التاريخى مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة التهديدات المشتركة والقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فإنها تجدد دعوتها للمجتمع الدولى لمواصلة دعم جهود مكافحة الإرهاب وخلق بيئة أكثر أمانا للجميع.



وكانت الإدارة الأمريكية قد صنفت فى شهر مارس 2017 قائدين من "سرايا الأشتر" ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، ويأتى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصنيف المملكة المتحدة فى شهر ديسمبر الماضى لـ"سرايا الأشتر" كمنظمة إرهابية، كما صنفت المملكة المتحدة سرايا وعد الله، وسرايا الله الإسلامية ، وسرايا الإمام المهدى، وسرايا الحيدرية، وسرايا المختار كمنظمات إرهابية كذلك.