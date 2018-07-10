الانتهاء من تشريح جثث "أطفال المريوطية".. والتقرير النهائى خلال أسبوعين

كتب إبراهيم قاسم

قالت مصادر طبية، إن فريقا من الأطباء الشرعيين انتهى، منذ قليل، من تشريح جثث الأطفال الثلاثة الذين تم العثور عليهم مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم.

وكشفت المصادر، أن جثث الأطفال الثلاثة كانت فى حالة تعفن .

وأوضحت المصادر، أن الفريق الطبى قام بسحب عينات من المجنى عليهم لاجراء تحليل الـ"DNA"، ومقارنتها مع الأسر التى فقدت أبنائها، وفى حالة ثبوت أبوية إحدى الأسر للأطفال سيتم تسليمهم إلى ذويهم.

وذكرت أن التحاليل التى تم أخذها من المجنى عليهم ستظهر نتائجها خلال أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من إعداد التقرير النهائى للصفة التشريحية للجثث وبيان سبب والوفاة وسيناريو وقوع الجريمة سيتم ارساله للنيابة العامة .