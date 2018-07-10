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الاسرائيليون يعترضون رحلة بحرية من ميناء غزة سعت إلى "كسر الحصار"

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:18 م
الاسرائيليون يعترضون رحلة بحرية من ميناء غزة سعت إلى "كسر الحصار" الجيش الإسرائيلى
أ ف ب
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اعترض الجيش الاسرائيلى، اليوم الثلاثاء قاربا انطلق قبل الظهر من ميناء الصيادين فى مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، ومنعته من مواصلة رحلته، بحسب ما ذكر منظمو الرحلة والجيش الاسرائيلى.

وفى مؤتمر صحفى عقد فى ميناء الصيادين فى غرب مدينة غزة عصر اليوم، أعلن عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بسام المناصرة أن "قوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال اعترضت بالقوة العسكرية سفينة الحرية-2 وسيطرت عليها واعتقلت كافة ركابها وكابتن القارب".

وأوضح أنه تمّ اعتراض السفينة "بعدما قطعت اثنى عشر ميلا بحريا وتم اقتيادها لميناء اشدود".

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان إن البحرية الإسرائيلية أوقفت القارب، مضيفا "بعد تفتيش السفينة والفلسطينيين على متنها، سيتم اقتياد الباخرة إلى القاعدة البحرية فى أشدود"، مضيفا أن الجيش يستعين بـ"طاقم طبى لمعالجة الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية".

 

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