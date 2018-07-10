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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:49 م
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الاسترلينى يرتفع مع سعى رئيسة وزراء بريطانيا إلى الوحدة بعد استقالة وزيرين

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:10 م
الاسترلينى يرتفع مع سعى رئيسة وزراء بريطانيا إلى الوحدة بعد استقالة وزيرين عملات - أرشيفية
رويترز
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ارتفع الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى تبددت فيه المخاوف من أن استقالة وزيرين ستثير تحديا فوريا لزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي فى حين انخفض الين مقابل الدولار مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر.

 

وتحول الاسترلينى للارتفاع خلال الجلسة وزاد إلى 1.3272 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.3189 دولار أمس الاثنين عقب استقالة وزيرى الخارجية وشئون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبى.

 

وقال مشروعون من حزب المحافظين، إن ماي بمنأى على الأرجح عن مواجهة تحد لزعامتها على الرغم من الاستقالتين وإن هذا ساعد العملة على تحقيق بعض المكاسب.

 

وارتفع الاسترلينى مقابل اليورو إلى 88.60 بنس، وصعد 0.1 % بعد أن بلغ أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.025 بنس لليورو يوم الاثنين.

 

وزاد الدولار 0.2% مقابل الين اليابانى، الذى يشتريه المستثمرون فى العادة خلال أوقات الضبابية السياسية، إلى 111.08 ين ليصعد فوق مستوى 111 ينا للمرة الأولى منذ يوم الثلاثاء الماضى مقتربا من أعلى مستوى فى ستة أشهر.

 

وزاد مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى 94.230 بعد أن هبط يوم الاثنين إلى 93.711 وهو أدنى مستوياته منذ منتصف يونيو.

 

وتأثرت العملة الأمريكية سلبا ببيانات يوم الجمعة التى أظهرت أن نمو الأجور فى الولايات المتحدة ظل فاترا على الرغم من تحسن أوضاع سوق العمل عموما.

 

وزاد اليوان الصينى 0.1 % في تعاملات الأسوق الخارجية إلى 6.6262 مقابل الدولار مبتعدا عن المستويات المتدنية المسجلة فى يونيو عندما شهدت العملة الصينية أكبر انخفاض شهرى لها على الإطلاق.

 


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