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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:24 ص
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الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى خلال يونيو الماضى لـ13.8%

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:01 ص
الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى خلال يونيو الماضى لـ13.8% الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر يونيو الماضى إلى  13.8%، مقابل 30.9% خلال الشهر المماثل من عام 2017.

 

 وكان معدل التضخم السنوى، بلغ 11.4% خلال شهر مايو 2018.

 

وعلى المستوى الشهرى، أوضح جهاز الإحصاء فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن  الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين لإجمــالـى الجمهوريـة بلغ (282.7) نقطة لشهـر يونيو 2018، مسجـلاً ارتفاعاً قـــدره (2.9%) عـن شهر مايو 2018.

 

وأرجع الجهاز فى بيانه أسباب الارتفاع  فى معدل التضخم الشهرى إلى ارتفاع أسعـــار مجمـوعة الخضروات بنسبة (4.0%)، والحبوب والخبز بنسبة (2.0%)، وقسم النقل والمواصلات بنسبة (27.8%)، علاوة على ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1%.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش بتاع فيينا الزملكاوى

لا حول ولا قوه الا بالله...لا تعليق

🐼😱

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