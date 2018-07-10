استشارى قلب: مريض السكر أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب والذبحة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد حسن زايد استشارى أمراض القلب والقسطرة، أن هناك علاقة بين السكر وأمراض القلب، ومن المعروف أن مرض السكر أكثر عرضة لعوامل الخطورة المسببة لجلطات القلب والذبحة الصدرية، لوجود مادة تساعد فى تجلط الدم.

وأضاف أحمد حسن زايد، هذه المادة تزيد بصورة أكبر فى مرضى السكر وتساعد على لزوجة وتجلط الدم أكثر وتؤثر على الشرايين الصغيرة، مؤكدا إن مرض السكر يؤثر على الكلى، وهذا التأثير يزيد من ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح استشارى أمراض القلب فى تصريحات خاصة، أنه من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من الجلطات القلبية والذبحات الصدرية، وأن هناك علاقة بين الاثنين لأن ارتفاع مستوى السكر فى الدم يؤدى لزيادة لزوجة الدم ويساعد فى التجلط، موضحا أنه لابد من متابعة السكر فى الدم حتى لا يؤدى إلى حدوث ارتفاع فى نسبة اللزوجة.

وينصح لتجنب الإصابة بأمراض القلب إتباع الآتى:

أولا : التحكم فى السكر

ثانيا : التحكم فى ضغط الدم

ثالثا : المتابعة اليومية لمريض السكر

رابعا : تناول الأدوية التى تقلل من الكولسترول

خامسا : عمل فحص دورى كل سنة للاطمئنان على الكلى والقلب وشبكية العين