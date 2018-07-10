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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 11:04 ص
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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان لـ 148 شخصا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 09:37 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان لـ 148 شخصا أمطار غزيرة باليابان
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت السلطات اليابانية أن حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة غربى البلاد، ارتفعت إلى 148 شخصا.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، عن السلطات قولها "إنه لايزال 59 آخرون فى عداد المفقودين، مشيرة إلى أنها طالبت المواطنين بالتوجه إلى مناطق مرتفعة".

ومن جانبه، ألغى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى جولته الخارجية من أجل متابعة جهود الإنقاذ والبحث فى المناطق الأكثر تضررا جراء الأمطار الغزيرة، مؤكدا أن حكومته ستبذل أقصى ما فى وسعها فى جهود إعادة البناء وتوفير المياه والمواد الغذائية وغيرها.

 


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اليابان

امطار غزيره باليابان

فيضان اليابان

ضحايا امطار اليابان

فيضانات اليابان




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