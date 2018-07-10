ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 141 شخصا

طوكيو (أ ف ب)

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التى هطلت فى الأيام الأخيرة على غرب اليابان بكميات غير مسبوقة منذ 30 عاما إلى 141 قتيلا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقال يوشيهيدى سوجا المتحدث باسم الحكومة إن هذه الحصيلة المؤقتة للقتلى يضاف اليها عشرة مفقودين على الأقل، علماً بأن وسائل الاعلام تتحدث عن أعداد أكبر بكثير.

وبحسب المتحدث فإن 75 ألف شخص شاركوا الثلاثاء، فى عمليات البحث عن ناجين محتملين وفى أعمال التنظيف وإزالة الركام فى المناطق المنكوبة فى غرب الأرخبيل حيث لا يزال عشرات الأشخاص فى عداد المفقودين.

وأوضح سوجا أن أعمال التنظيف والبحث عن ناجين تجرى تحت شمس حارقة وسط درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية فى الظل ويتوقع أن تستمر على هذا الحال لمدة أسبوع على الأقل.

وأدت الأمطار التى هطلت بغزارة غير مسبوقة بين الجمعة والأحد إلى فيضانات ضخمة وسيول وحلية وأضرار مادية جسيمة كما تسببت باحتجاز العديد من السكان فى منازلهم التى رفضوا إخلاءها على الرغم من ان السلطات كانت قد نصحتهم بذلك بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قبيل الكارثة.

وفى العديد من المدن والبلدات حدثت انزلاقات تربة هائلة جرفت معها منازل لم يبق منها سوى أكوام من الأخشاب، بحسب ما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس.

وفى معظم الأماكن بدأ السكان يدركون حجم الكارثة عند عودتهم إلى منازلهم المنكوبة بعد توقف الأمطار حيث غمرت المياه أحياء بكاملها ومنازل وانهارت طرقات وحصلت انزلاقات تربة.

والثلاثاء عادت الشمس لتسطع على المنطقة لكن اشعتها لم تنزل بردا وسلاما على فرق الانقاذ الذين باتوا مهددين بالاصابة بفرط الحرارة والتعرض لضربة الشمس.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن 75 ألف شخص ينتمون الى فرق الاطفاء والشرطة والجيش وخفر السواحل "يبذلون قصارى جهدهم" فى اعمال البحث والانقاذ والتنظيف.