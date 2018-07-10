video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 141 شخصا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:29 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى اليابان إلى 141 شخصا أمطار اليابان
طوكيو (أ ف ب)
إضافة تعليق

ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التى هطلت فى الأيام الأخيرة على غرب اليابان بكميات غير مسبوقة منذ 30 عاما إلى 141 قتيلا، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقال يوشيهيدى سوجا المتحدث باسم الحكومة إن هذه الحصيلة المؤقتة للقتلى يضاف اليها عشرة مفقودين على الأقل، علماً بأن وسائل الاعلام تتحدث عن أعداد أكبر بكثير.

وبحسب المتحدث فإن 75 ألف شخص شاركوا الثلاثاء، فى عمليات البحث عن ناجين محتملين وفى أعمال التنظيف وإزالة الركام فى المناطق المنكوبة فى غرب الأرخبيل حيث لا يزال عشرات الأشخاص فى عداد المفقودين.

وأوضح سوجا أن أعمال التنظيف والبحث عن ناجين تجرى تحت شمس حارقة وسط درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية فى الظل ويتوقع أن تستمر على هذا الحال لمدة أسبوع على الأقل.

وأدت الأمطار التى هطلت بغزارة غير مسبوقة بين الجمعة والأحد إلى فيضانات ضخمة وسيول وحلية وأضرار مادية جسيمة كما تسببت باحتجاز العديد من السكان فى منازلهم التى رفضوا إخلاءها على الرغم من ان السلطات كانت قد نصحتهم بذلك بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قبيل الكارثة.

وفى العديد من المدن والبلدات حدثت انزلاقات تربة هائلة جرفت معها منازل لم يبق منها سوى أكوام من الأخشاب، بحسب ما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس.

وفى معظم الأماكن بدأ السكان يدركون حجم الكارثة عند عودتهم إلى منازلهم المنكوبة بعد توقف الأمطار حيث غمرت المياه أحياء بكاملها ومنازل وانهارت طرقات وحصلت انزلاقات تربة.

والثلاثاء عادت الشمس لتسطع على المنطقة لكن اشعتها لم تنزل بردا وسلاما على فرق الانقاذ الذين باتوا مهددين بالاصابة بفرط الحرارة والتعرض لضربة الشمس.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن 75 ألف شخص ينتمون الى فرق الاطفاء والشرطة والجيش وخفر السواحل "يبذلون قصارى جهدهم" فى اعمال البحث والانقاذ والتنظيف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اليابان تواصل البحث عن ناجين بعد مصرع 130 شخصا بسبب الأمطار

اليابان

اخبار اليابان

امطار اليابان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

مصادر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الثانوية العامة الخميس وارد بنسبة 95%

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

سامح شكرى: قطر أصابت المنطقة وشعوبها بأضرارا كثيرة والمقاطعة مستمرة

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

"أطفال كهف الموت.. الإنسانية أولا".. منقذ تايلاندى أول الضحايا.. فرق دولية بالتعاون مع السلطات التايلاندية تُنقذ 8 من أصل 12.. رسائل الصغار هزت القلوب.. والدعاء لرؤيتهم فى نهائى المونديال "لا يكف" بعد دعوة فيفا

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

بطل مونديال روسيا 2018 فى عيون نجوم الألعاب الشهيدة.. محمد إيهاب يتوقع فوز فرنسا.. رمضان درويش يتفق مع أحمد صلاح على قوة بلجيكا.. زين "اليد" يميل للديوك ونهلة سامح قائدة طائرة الأهلى تشاركه نفس الترشيح

كأس العالم 2018.. مواجهات إنجلترا ضد كرواتيا التاريخ سلاح "الأسود الثلاثة"

كأس العالم 2018.. مواجهات إنجلترا ضد كرواتيا التاريخ سلاح "الأسود الثلاثة"

أمازون تعلن عن المساعدة بحل أزمة البطالة بإيطاليا بتوفير 1700 فرصة عمل

أمازون تعلن عن المساعدة بحل أزمة البطالة بإيطاليا بتوفير 1700 فرصة عمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة