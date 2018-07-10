ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا، وذلك بعدما أغلقت خلال الجلستين الماضيتين على تراجع حاد.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.82%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.63%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29%، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى تعاملات جلسة أمس، على تراجع حاد ليصل لمستوى الدعم الهام 15,500 نقطة وذلك قبل أن يرتد مرة أخرى ليغلق أعلى مستوى 15,750 نقطة، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة.

وأرجعت مباشر، فى. تقريرها اليومى، التراجع الحاد مدفوعاً بسهم جلوبال تليكوم قبل أن يرتد بدوره لتظهر قوة شرائية تدعم المؤشر فى مستوى دعم هام مثل 15,500 نقطة، متوقعة أن يعاود المؤشر الصعود مرة أخرى ليتجه صوب 15,850-15,900 نقطة،ولكن غياب أحجام التداول تجعل من استمرار الصعود أمراً صعباً، ناصحة بالمتاجرة الحذرة ومع مراعاة مستويات إيقاف الخسائر.