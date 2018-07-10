ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع بـ 6.5 مليار

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 887.560 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 220 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.1 مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.91% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.9%، والعرب على 9.19% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.90% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.09%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 51.4 مليون جنيه، 56.1 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 205.5 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 15921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2690 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 15940 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 779 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 42 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.