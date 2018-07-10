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ارتباك حركة قطارات "القاهرة ـ الإسكندرية" بسبب عطل فنى بقطار بمحطة قويسنا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:42 م
ارتباك حركة قطارات "القاهرة ـ الإسكندرية" بسبب عطل فنى بقطار بمحطة قويسنا قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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شهدت حركة القطارات المتوجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، ارتباكا وتأخيرات كبيرة بسبب تعطل جرار القطار رقم 21 مميز القاهرة - الأسكندرية أثناء رحلته بمحطة قويسنا.
 
وأكدت هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى، أنه على الفور وجه المهندس سيد سالم رئيس الهيئة بسرعة انتقال فرق الصيانة لموقع القطار والاستعداد بجرار الإمداد واستبداله بالجرار المعطل لاستئناف انتظام حركة مسير القطارات.
 
وكلف المهندس سيد سالم غرفة عمليات الهيئة بالمتابعة المتلاحقة للحدث والعمل على انتظام حركة القطارات على الشبكة بأكملها، معلنا اعتذار الهيئة عن هذا العطل المفاجئ.
 
 

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قطارات الاسكندرية

حركة القطارات

السكة الحديد




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