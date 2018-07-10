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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:53 ص
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اتحاد المستثمرات العرب يتفق مع التنمية المحلية على تنفيذ 5 مشروعات بالمحافظات

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:00 ص
اتحاد المستثمرات العرب يتفق مع التنمية المحلية على تنفيذ 5 مشروعات بالمحافظات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب محمود عثمان
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قالت الدكتورة هدى يس، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الاتحاد اتفق مع وزارة التنمية المحلية على تنفيذ 5 مشروعات بعدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إلى أنه سيكون هناك إشراف من قبل وزارة التنمية المحلية ومتابعة دائمة لتذليل أية عقبات أمام المشاريع الاستثمارية المنتظر تنفيذها بالمحافظات، مشيرة إلى أنه يجرى إعداد تقرير بكامل المشروعات المتاحة بمختلف محافظات مصر لعرضها على سيدات الأعمال العرب والمستثمرين وذلك عقب تعهد من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بدعم إقامة المشاريع الاستثمارية بمختلف المحافظات.

وأكدت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، أن الروتين والإجراءات الإدارية كانت تعطلنا كثيرًا فى إقامة المشاريع الاستثمارية لكن وزير التنمية المحلية وعدنا بأنه سيكون هناك إشراف دائم من قبله باعتبار الوزارة شريك فى دعم التنمية وجذب الاستثمارات لمختلف المحافظات.

وأضافت أنه يوجد اجتماعات وتنسيق دائم بين الاتحاد وعدد من أعضائه مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى والذى أكد دعم الوزارة لإقامة المشاريع الاستثمارية بالمحافظات وتذليل كل العقبات التى تواجه المستثمرين.

 


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