"إيرباص" تقدم طرازى A220-100 و A220-300

كتب أحمد مصطفى

كشفت شركة إيرباص لصناعة الطائرات، فى بيان لها، عن إطلاق عائلة A220 الجديدة كلياً وذلك فى احتفال أقيم فى مركز هنري - زيغلر لتجميع الطائرات، بالقرب من تولوز.

حضر الاحتفال مجموعة من موظفي شركة إيرباص ونخبة من الصحافة العالمية حيث حطت الطائرة من طراز A220-300 والتي تحمل ألوان وشعار إيرباص مباشرة في تمام الساعة ١٢:٢٥ بالتوقيت الصيفي لأوروبا، عقب اكتمال أعمال الدهان.

وتتكون عائلة A220 من طرازين جديدين هما A220-100 و A220-300 والمعروفة سابقاً باسم بومباردييه C Series (CS100 – CS300). وقد تم تجهيز الطائرة بالكامل لتتناسب مع الأسواق ذات السعة المقعدية التي تتراوح بين 100 إلى 150 مقعداً، مما يجعل من هذه العائلة المكمل المثالى لعائلة إيرباص الأفضل مبيعاً A320neo.

وصرح جيوم فوري، رئيس إيرباص للطائرات التجارية، قائلاً: "الجميع في إيرباص يتطلع إلى هذه اللحظة التاريخية. نحن مسرورون اليوم بانضمام A220 إلى عائلة إيرباص ويشرفنا أن نراها تتحلى بألوان إيرباص للمرة الأولى على الإطلاق".

كما أثنى فورى، على جميع العاملين في بومباردييه، قائلاً: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع العاملين في بومباردييه وفي سلاسل التوريد الذين بذلوا الكثير من الجهد خلال الأعوام الماضية لتقديم هذه الطائرة الرائعة إلى العالم. والآن حان الوقت لطائرة A220 أن تدخل مرحلة جديدة مستفيدة ومعززة بنجاحات وموارد شركة إيرباص حول العالم."

في الوقت ذاته علق إيريك شولتز، الرئيس التنفيذى لشركة إيرباص: "نحن متحمسون للبدء في تقديم طائرة A220 إلى الأسواق لما تتمتع به من تقنيات رائدة تعزز من تميزها في سوق ذات تنافسية عالية. وقد وصلتنا الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من عملائنا حول تجربة المسافرين المتميزة التي تقدمها الطائرة، والاستهلاك الأقل للوقود، بالإضافة إلى وزنها الخفيف والمحركات الهادئة. كل هذه العوامل هى دافع لأن نتفاءل بأن إيرباص ستسهم فى تقديم قصة نجاح تجارية كبرى وهائلة لطائرة A220".