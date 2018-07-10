إنقاذ 11 من أطفال الكهف فى شمال تايلاند

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قال عضو فى عمليات إنقاذ المحاصرين داخل أحد الكهوف الواقعة شمالى تايلاند، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخراج طفلين آخرين كانا محاصرين داخل الكهف، وذلك فى اليوم الثالث من عمليات الإنقاذ.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن طفلًا ومدربه محاصران داخل الكهف، مشيرة إلى أنه بذلك يصل عدد الأطفال الذين تم إخراجهم من الكهف إلى 11 طفل، ويذكر أن المفقودين وهم 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا ومدربهم قد دخلوا إلى كهف "ثام لوانج" بمقاطعة "شيانج راى" الواقعة شمالى تايلاند منذ نحو أسبوعين وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسى للكهف.