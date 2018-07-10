إنقاذ الطفل الـ 9 من أطفال الكهف شمالى تايلاند

بانكوك (أ ش أ)

قال مسئول بالبحرية التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخراج طفل آخر كان محاصرًا داخل أحد الكهوف الواقعة شمال البلاد، وذلك فى اليوم الثالث من عمليات الإنقاذ.

ونقلت شبكة "سى أن إن" الأمريكية عن المسئول -وهو على صلة بعمليات الإنقاذ- قوله إن الطفل يتلقى العلاج حاليًا فى منشأة طبية عند الكهف، مشيرة إلى أنه بذلك يصل عدد الأطفال الذين تم إخراجهم من الكهف إلى تسعة.

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت أمس الاثنين من إخراج ثمانية أطفال محاصرين داخل الكهف.

يذكر أن المفقودين وهم 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا ومدربهم قد دخلوا إلى كهف "ثام لوانج" بمقاطعة "شيانج راي" الواقعة شمالى تايلاند منذ نحو أسبوعين وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسى للكهف.