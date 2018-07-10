إنفوجراف.. تعرف على رحلة انخفاض معدل التضخم السنوى من 30.9% إلى 13.8%

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول معدل التضخم السنوى، والتى أعلنت اليوم عن شهر يونيو الماضى، انخفاض المعدل على الأساس السنوى "مقارنة الشهر بمثيله من العام السابق" إلى 13.8%، وذلك بعد أن سجل فى الشهر المماثل من العام الماضى 30.9%.

وعلى مدار تلك الفترة "يونيو 2017- يونيو 2018"، شهد معدل التضخم السنوى انخفاضات متتالية، لتنتقل به من خانة الثلاثينات والتى وصل لها بعد قرار تحرير سعر الصرف إلى العشرينات ثم العشرات، بنسبة 13.8% خلال شهر يونيو الماضى.

ومن واقع بيانات جهاز الإحصاء، ننشر التطور فى معدل التضخم السنوى خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى شهر يونيو 2018، والذى تراجع من 30.9% فى شهر يونيو 2017، إلى 13.8% يونيو 2018، وجاءت كالتالى:

- سجل التضخم السنوى خلال شهر يونيو 2017 معدل 30.9%.

- وفى يوليو التالى له، ارتفع المعدل إلى 34.2%.

- ليعاود الانخفاض خلال شهر أغسطس 2017، ويبلغ 33.2%.

- وفى شهر سبتمبر 2017، سجل معدل التضخم السنوى 32.9%.

- واستمر فى التراجع خلال شهر أكتوبر 2017، ليسجل 31.8%.

- وبدءاً من شهر نوفمبر 2017، انتقل معدل التضخم السنوى لخانة العشرينات، وسجل 26.7%.

- ثم واصل انخفاضه خلال شهر ديسمبر 2017، بالغاً 22.3%.

- وفى يناير 2018 استمر معدل التضخم السنوى فى التراجع، مسجلاً 17%، لينتقل بهذا المعدل من خانة العشرينات إلى العشرات.

- استمر معدل التضخم السنوى فى الانخفاض خلال فبراير 2018، مسجلاً 14.3%.

- مارس 2018، واصل معدل التضخم السنوى انخفاضه ليصل إلى 13.1%.

- وفى إبريل الماضى، سجل معدل التضخم السنوى تراجعاً جديداً، ليبلغ 12.9%.

- فيما سجل معدل التضخم السنوى لشهر مايو الماضى، 11.5%.

- وفى يونيو الماضى، سجل معدل التضخم السنوى 13.8%.

يذكر أن معدل التضخم، المعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يتم إعلانه فى يوم 10 من كل شهر.



صادر عن جهاز الإحصاء



بيانات عن التضخم