إقليم صينى يدرس تقديم حوافز لزيادة النسل لمواجهة انخفاض السكان

شنغهاى (رويترز)

على الرغم من محاولات السلطات الصينية تخفيف الزيادة السكانية والتى وصلت مؤخرا إلى 1.4 مليار دولار إلا أن إقليم لياونينج الواقع فى شمال شرق الصين يدرس سبلا للتصدى لتناقص عدد سكانه وقد يقدم حوافز مالية لتشجيع الأزواج على إنجاب مزيد من الأطفال، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلى الرسمية الصينية اليوم الثلاثاء.

ويسعى الإقليم جاهدا لمواجهة تراجعه الاقتصادى المستمر منذ فترة طويلة كما تتقلص القوى العاملة فى الإقليم وتتقدم فى العمر بسرعة رغم حملة عمرها 15 عاما من جانب الحكومة المركزية من أجل "تجديد شباب شمال شرق البلاد".

وارتفع الناتج المحلى الإجمإلى لإقليم لياونينج، الذى كان فى وقت ما واحدا من أكثر أقاليم البلاد إزدهارا، فى العام الماضى بنسبة 4.2 % مقارنة مع معدل للنمو على المستوى الوطنى نسبته 6.9 %، وانكمش الناتج المحلى الإجمإلى للإقليم بنسبة 2.5 % فى عام 2016.

وقالت تشاينا ديلى نقلا عن وكالة التخطيط الاقتصادى فى الإقليم إن لياونينج يدرس تقديم حوافز ضريبية وتعليمية واجتماعية وسكنية للأزواج الذين يقررون إنجاب مزيد من الأطفال.

وأضاف التقرير أن الإقليم سيقدم كذلك إجازة أمومة أطول ويتيح مرونة أكثر فى ساعات العمل.

وتفيد البيانات الرسمية بأن العدد الإجمإلى للمقيمين بشكل دائم المسجلين فى الإقليم بلغ فى نهاية العام الماضى 43.69 مليون انخفاضا من 43.78 مليون فى نهاية عام 2016.

وأظهرت دراسة رسمية نشرت الأسبوع الماضى أن سكان لياونينج المسنين زادوا بنسبة 3.62 % فى عام 2017. وبلغت النسبة المئوية للسكان فى سن الستين أو أكثر 22.65 % بزيادة قدرها 5.35 نقطة مئوية عن نسبتهم على المستوى الوطنى.