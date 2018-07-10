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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 05:56 م
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إصابة 8 أشخاص واعتقال 19 إثر مشاجرة بمخيم للاجئين باليونان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:02 م
إصابة 8 أشخاص واعتقال 19 إثر مشاجرة بمخيم للاجئين باليونان الشرطة اليونانية ـ صورة أرشيفية
أثينا(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الثلاثاء، إصابة ثمانية أشخاص بإصابات طفيفة والقبض على 19 آخرين إثر مشاجرة عنيفة بمخيم موريا للاجئين الكائن بجزيرة لسبوس.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن مسؤول بالشرطة قوله إنه تم إشعال النيران بثلاثة خيام خلال الاشتباكات، وأن قوات الشرطة تدخلت لفض العنف الذى بدأ ليل الاثنين واستمرت عدة ساعات، ولم يتضح سبب نشوب الاشتباكات بين سكان المخيم وذلك وفق مسؤول الشرطة الذى تحدث شرط السرية.

يشار إلى أنه عادة ما تندلع شجارات بمخيمات اللاجئين اليونانية المكدسة بين الجماعات من جنسيات أو أعراق مختلفة بشكل خاص.

 


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