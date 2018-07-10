إصابة 16 مدنيا فى اشتباكات بين القوات الهندية ومتمردين فى كشمير

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن 16 مدنيا على الأقل أصيبوا إثر اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية ومجموعة من المتمردين فى إحدى القرى الواقعة بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن الشرطة قولها أن المئات من القرويين قاموا بإلقاء الحجارة على القوات الهندية فى محاولة لمساعدة المتمردين المحاصرين داخل أحد المنازل فى منطقة "شوبيان"، مما دفع القوات الحكومية إلى إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع عليهم.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".