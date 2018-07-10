أهم 10 بوستات.. وثائق تفضح تورط مخابرات قطر فى العمليات المسلحة بليبيا

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- قطر يليكس: وثائق تفضح تورط المخابرات القطرية فى العمليات المسلحة بليبيا
وثائق ليبية تفضح تورط #المخابرات_القطرية في العمليات المسلحة بجنوب #ليبيا عبر تشكيل 10 ألوية من المرتزقة لشن هجمات ضد #الجيش_ الليبي بالتنسيق مع الإرهابيين #عبدالحكيم_بلحاج و #إسماعيل_الصلابي وأحمد #عبدالجليل_الحسناوي#قطريليكس#قطر_عراب_الفوضى#قطر_تمول_الإرهاب#قطر_تغدر_بالعرب pic.twitter.com/TmLmCbmvH1— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) July 10, 2018
2- المتحدث باسم الخارجية ينشر صور مشاركة سامح شكرى بالملتقى العربى الصينى ببكين
3- الملكة رانيا تنشر صورة خلال زيارتها لمتحف اللوفر فى أبو ظبى
4- إكرامى يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. وصفحة الأهلى تهنئه
5- أنور قرقاش: مقابلة مميزة لسمو الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكى
6- محمد إيهاب ينشر صورة من تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى
7- عاصى الحلانى يهنئ إليسا لصدور ألبومها الجديد
@elissakh وهون عم نقول لا #اليسا الغالية الف مبروك على الألبوم الجديد وبالتوفيق والنجاح الدائم باذن الله 👋👋😘😘#الى_كل_اللي_بيحبوني pic.twitter.com/9cKYvclFXl— Assi Hallani (@assihallani) July 10, 2018
8- ابنة هانى مهنى تحيى الذكرى الثالثة لوفاة الفنان سامى العدل
هنادى مهنى
9- اليسا تحتفل بألبومها الجديد على انستجرام
10- نجم مانشيستر سيتى "كايل ووكر" يهدى أطفال تايلاند قمصان إنجلترا بعد نجاتهم
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