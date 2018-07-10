video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهم 10 بوستات.. وثائق تفضح تورط مخابرات قطر فى العمليات المسلحة بليبيا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. وثائق تفضح تورط مخابرات قطر فى العمليات المسلحة بليبيا تميم
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- قطر يليكس: وثائق تفضح تورط المخابرات القطرية فى العمليات المسلحة بليبيا

2- المتحدث باسم الخارجية ينشر صور مشاركة سامح شكرى بالملتقى العربى الصينى ببكين

المتحدث باسم الخارجية
 

 

3- الملكة رانيا تنشر صورة خلال زيارتها لمتحف اللوفر فى أبو ظبى

الملكة رانيا
 

 

4- إكرامى يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. وصفحة الأهلى تهنئه

صفحة الأهلى
 

 

5- أنور قرقاش: مقابلة مميزة لسمو الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكى

انور قرقاش
 

 

6- محمد إيهاب ينشر صورة من تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى

محمد إيهاب
 

7- عاصى الحلانى يهنئ إليسا لصدور ألبومها الجديد

8- ابنة هانى مهنى تحيى الذكرى الثالثة لوفاة الفنان سامى العدل

هنادى مهنى
هنادى مهنى

 

9- اليسا تحتفل بألبومها الجديد على انستجرام

635609-635609-اليسا
 

 

10- نجم مانشيستر سيتى "كايل ووكر" يهدى أطفال تايلاند قمصان إنجلترا بعد نجاتهم

كايل ووكر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهم 10 بوستات اليوم.. شاهد قفزة خطيرة لغادة عبد الرازق فى البحر

أهم 10 بوستات.. متعب ينشر صورة جديدة مع ابنتيه "تمارا وسيلين" بالفساتين

بوستات

سوشيال ميديا

قطريليكس

اليسا

انور قرقاش




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة