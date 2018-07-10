أهم 10 بوستات.. وثائق تفضح تورط مخابرات قطر فى العمليات المسلحة بليبيا

كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الثلاثاء، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- قطر يليكس: وثائق تفضح تورط المخابرات القطرية فى العمليات المسلحة بليبيا

2- المتحدث باسم الخارجية ينشر صور مشاركة سامح شكرى بالملتقى العربى الصينى ببكين





3- الملكة رانيا تنشر صورة خلال زيارتها لمتحف اللوفر فى أبو ظبى





4- إكرامى يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. وصفحة الأهلى تهنئه





5- أنور قرقاش: مقابلة مميزة لسمو الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأمريكى





6- محمد إيهاب ينشر صورة من تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى





7- عاصى الحلانى يهنئ إليسا لصدور ألبومها الجديد

@elissakh وهون عم نقول لا #اليسا الغالية الف مبروك على الألبوم الجديد وبالتوفيق والنجاح الدائم باذن الله 👋👋😘😘#الى_كل_اللي_بيحبوني pic.twitter.com/9cKYvclFXl — Assi Hallani (@assihallani) July 10, 2018

8- ابنة هانى مهنى تحيى الذكرى الثالثة لوفاة الفنان سامى العدل



هنادى مهنى

9- اليسا تحتفل بألبومها الجديد على انستجرام





10- نجم مانشيستر سيتى "كايل ووكر" يهدى أطفال تايلاند قمصان إنجلترا بعد نجاتهم