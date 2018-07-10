أسعار النفط اليوم الثلاثاء 10-7-2018 برنت يقفز لـ79.20 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 10-7-2018 أكثر من دولار للبرميل، حيث زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 1.13 دولار للبرميل بما يعادل 1.4 % إلى 79.20 دولار للبرميل بعد أن صعد السعر 1.2 % يوم الاثنين، فى حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكى الخفيف 53 سنتا أو 0.7 % إلى 74.38 دولار.

انخفاض المعروض

ويأتى ذلك بفعل تنامى تعطل الإمدادات عالميا مع إغلاق النرويج لحقل نفطى فى الوقت الذى بدأ فيه مئات العمال إضرابا عن العمل وإعلان ليبيا انخفاض إنتاجها أكثر من النصف فى الأشهر الأخيرة، وهو ما يعزز المخاوف بشأن المعروض فى أنحاء العالم.

وانهار إنتاج فنزويلا بسبب نقص الاستثمارات وتواجه الصادرات الإيرانية صعوبات بفعل عقوبات أمريكية. وفى غضون ذلك فإن الطاقة الفائضة لدى أوبك لسد الفجوة تعد محدودة فى الوقت الذى يتسارع فيه الطلب على الخام، وقال بنك ميتسوبيشى يو.اف.جيه إن تزايد المخاوف بشأن الإمدادات قد يدفع برنت فوق 85 دولارا للبرميل.

وبدأ مئات العاملين بمنصات حفر بحرية للنفط والغاز فى النرويج إضرابا يوم الثلاثاء بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور مما أدى لإغلاق حقل نفط تتولى شل تشغيله، وقد يؤدى ذلك إلى تفاقم أثر التعطيلات فى دول أخرى منتجة للنفط وسط توترات فى الشرق الأوسط.

انخفاض إنتاج ليبيا

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج البلاد من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من مستوى 1.28 مليون برميل يوميا المسجل فى فبراير وذلك بعد إغلاق موانئ نفط فى الآونة الأخيرة.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج فى العالم إلى الصفر بحلول نوفمبر مما يضطر منتجين كبارا آخرين لضخ المزيد.

واتفقت السعودية وأعضاء أوبك الآخرون وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضى على زيادة الإنتاج لتقليص مكاسب الأسعار وتعويض نقص الإنتاج فى دول من بينها ليبيا.

ويتنامى القلق فى السوق من أنه فى حالة تعويض السعودية فاقد الإنتاج الإيرانى فإن ذلك سيستهلك الطاقة العالمية الفائضة ويجعل الأسواق أكثر انكشافا على تراجع آخر للإنتاج أو توقف غير متوقع.

باركليز يرفع توقعات سعر برنت للعام 2019

قال بنك باركليز إنه عدل توقعاته لأسعار النفط فى النصف الثانى من 2018 إلى 73 دولارا للبرميل.، ورفع توقعات السعر للعام 2019 إلى 71 دولارا من 65 دولارا، وأرجع ذلك إلى تقديرات بخفض الإمدادات من ليبيا وإيران.

وقال البنك فى توقعاته : ”بسبب توقفات إنتاج جديدة وخفض إمدادات إيران بوتيرة أسرع نتوقع ان يبلغ متوسط سعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط 71 دولارا للبرميل و65 دولارا للبرميل العام المقبل، وأضاف خارج دول أوبك، انكمش فرق السعر بين غرب تكساس وبرنت كثيرا منذ مايو لكنه سيعاود الاتساع قرب نهاية العام إلى 7.50 دولار فى الربع الأخير.